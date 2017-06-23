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'93 Yazı
Estiu 1993 (Summer 1993)
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aile
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :23 Haziran 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Annesiyle babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi altı yaşındaki Frida'yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak geçirir.
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