Annesiyle babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi altı yaşındaki Frida'yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak geçirir.