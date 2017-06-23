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'93 Yazı

Estiu 1993 (Summer 1993)

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Fragmanlar


'93 Yazı
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Annesiyle babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi altı yaşındaki Frida'yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak geçirir.

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