Sinema>Film Arşiv > A Dog's Journey
A Dog's Journey
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
2017 yapımı Can Dostum filminin devam filmi olan A Dog's Journey, bir köpeğin hayat amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu ediyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.