A Most Violent Year

1981, Newyork tarihindeki en tehlikeli yıldır. Latin Amerikalı göçmen Abel, Brooklynli eşi Anna’nın gangster babasından satın aldığı küçük bir kalorifer yakıtı işini büyütmeye çalışmaktadır. İşini kurallara uygun şekilde yönetmeye kararlıyken, başarıya çıkan merdivenlerin eğri olduğunu fark eder. Bu sırada meydana gelen rekabetler ve nedensiz saldırılar işini, ailesini ve inancını tehdit etmektedir.