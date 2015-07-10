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A Most Violent Year
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Birleşik Arap Emirlikleri
- Gösterim Tarihi :10 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :125 dk.
Filmin Konusu
1981, Newyork tarihindeki en tehlikeli yıldır. Latin Amerikalı göçmen Abel, Brooklynli eşi Anna’nın gangster babasından satın aldığı küçük bir kalorifer yakıtı işini büyütmeye çalışmaktadır. İşini kurallara uygun şekilde yönetmeye kararlıyken, başarıya çıkan merdivenlerin eğri olduğunu fark eder. Bu sırada meydana gelen rekabetler ve nedensiz saldırılar işini, ailesini ve inancını tehdit etmektedir.
Filmin Eleştrisi
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