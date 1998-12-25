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A Smile Like Yours
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- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :1997
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 1998
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Müzik :
- Süre :98 dk.
- Dağıtıcı :Paramount Pictures, Rysher Entertainment
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