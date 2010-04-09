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A Tree Is a Tree Is a Tree?
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Kısa Film
- Yapım Yılı :1962
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Famous Studios
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