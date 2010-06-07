Sinema>Film Arşiv > Aashiq
Aashiq
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :1962
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Raj Kapoor , Raj Mehra , Padmini , Abhi Bhattacharya , Mukri , Nanda , Keshto Mukherjee , Johnny Walker , Leela Chitnis
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Reuben Dubey Productions
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.