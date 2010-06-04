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Aastha: In the Prison of Spring
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1997
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Rekha , Kamal , Bina , Suparna Anand , Manoj , Namdeorao Deo , Preeta Mathur , Meenakshi Pande , Nandu , Sainath devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Aarohi Film Makers
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