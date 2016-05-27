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Abbas'ın Melekleri
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Mafya babası Abbas sağ kolu tarafından tuzağa düşürülünce çocukluk arkadaşı olan dört sakar kadını koruması olarak işe alır.
Galeri
Yorumlar
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Antin kuntin iğrenç basit berbat bir film 3310 la çekmişler sanki
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Basit basit basit.... Senaryo hiç zenginleştirilmemiş en yalın haliyle en düz şekilde oynanmış düşük bütçeli ve tamamen zaman doldurmak için yapılmış bence.
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