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Abbas'ın Melekleri

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Abbas'ın Melekleri
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Mafya babası Abbas sağ kolu tarafından tuzağa düşürülünce çocukluk arkadaşı olan dört sakar kadını koruması olarak işe alır.

Galeri

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Yorumlar

  • Antin kuntin iğrenç basit berbat bir film 3310 la çekmişler sanki

  • Basit basit basit.... Senaryo hiç zenginleştirilmemiş en yalın haliyle en düz şekilde oynanmış düşük bütçeli ve tamamen zaman doldurmak için yapılmış bence.

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Oyuncular ve ekip

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