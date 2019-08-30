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Abigail: Sınırların Ötesinde

Abigail

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Abigail: Sınırların Ötesinde
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Filmin Konusu

Abigail, dünyayı etkisi altına alan bir salgından uzak durmak için korunaklı bir alanda yaşayan genç bir kıza odaklanıyor. Genç bir kız olan Abigail, gizemli bir hastalık salgını yüzünden sınırları uzun yıllar önce kapatılan bir şehirde yaşamaktadır. Abby henüz 6 yaşındayken babası hastalığa yakalanınca şehir dışına gönderildi. O günden beri babasını bulmayı aklına koyan Abby, babasına ulaşabilmek için yetkililere karşı çıkmaya başlar. Genç kız bu sırada şehrin aslında sihir bir alan olduğunu öğrenir ve kendisinde olağanüstü yetenekler olduğunu keşfeder.

Galeri

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