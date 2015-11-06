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Abluka
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Kadir, şartlı tahliye olur. İstanbul’da polis failleri yakalamak için önlemlerini arttırmaktadır. Emniyette yüksek bir mevkide olan Hamza, tahliye sonrasında Kadir’in bir iş bulmasında yardımcı olur. Kadir çöp toplayıcısı gibi çalışarak gecekondu mahallelerinde muhbirlik yapmaya başlar. Kadir, kardeşi Ahmet’i çalıştığı mahallelerden birinde bulur. Ahmet’in kendisine karşı mesafeli tutumu, Kadir’i çeşitli komplo teorileri üretmeye yöneltir.
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