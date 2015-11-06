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Abluka

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Fragmanlar


Abluka
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kadir, şartlı tahliye olur. İstanbul’da polis failleri yakalamak için önlemlerini arttırmaktadır. Emniyette yüksek bir mevkide olan Hamza, tahliye sonrasında Kadir’in bir iş bulmasında yardımcı olur. Kadir çöp toplayıcısı gibi çalışarak gecekondu mahallelerinde muhbirlik yapmaya başlar. Kadir, kardeşi Ahmet’i çalıştığı mahallelerden birinde bulur. Ahmet’in kendisine karşı mesafeli tutumu, Kadir’i çeşitli komplo teorileri üretmeye yöneltir.


Filmin Eleştrisi




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