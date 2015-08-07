Aç Kalpler

Jude ve Mina, New York’ta tesadüf eseri tanışıp evlenirler. Bebeklerinin dünyaya gelmesiyle çiftin ebeveynlik konusunda birbirlerinden çok farklı düşündükleri ortaya çıkar. Mina ağır bir diyet yapmaktadır. Üstelik bu diyeti bebeğine de uygulamaya çalışmaktadır. Bebeğin büyüme sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını gören Jude, duruma müdahale etmeye çalışır ancak bu bir ölüm kalım savaşına dönüşecektir.