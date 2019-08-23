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Acele Baba Aranıyor

Adopt a Daddy

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Acele Baba Aranıyor
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Filmin Konusu

Franck Gastambide ile Melisa Sözen’in başrolleri paylaştığı Acele Baba Aranıyor, Fransa’da mültecilerin çocuk olsalar da ne tür zorluklar çektiklerini mizahi bir yolla anlatıyor. Filmin baş karakterleri, ilkokul öğretmeni Damien ile avukat kız kardeşi Melanie. Damien, öğrencilerinden birinin sınır dışı edilmesini önlemek için babası olduğunu söyleyerek çocuğu nüfusuna geçiriyor. Benzer durumdaki onlarca çocuğun kurtarılması gerektiğini fark eden Damien ve kız kardeşi, bürokrasinin sınırlarını zorluyor.

Galeri

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