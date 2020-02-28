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Acı Kiraz
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- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Acı Kiraz, hikayesinin odağına bir kiraz yetiştiricisini, borç batağı içinde bulunan sahtekar bir nakliyeciyi, savaştan kaçmaya çalışan ancak hayal kırıklığı yaşayan mültecileri, çocuğu kanser hastası olan bir babayı alıyor.
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