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Acı Kiraz

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Acı Kiraz
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2020
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :28 Şubat 2020

 

Filmin Konusu

Acı Kiraz, hikayesinin odağına bir kiraz yetiştiricisini, borç batağı içinde bulunan sahtekar bir nakliyeciyi, savaştan kaçmaya çalışan ancak hayal kırıklığı yaşayan mültecileri, çocuğu kanser hastası olan bir babayı alıyor.

Galeri

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