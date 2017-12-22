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Acı Tatlı Ekşi

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Fragmanlar


Acı Tatlı Ekşi
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu'ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu'nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.

Galeri

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Yorumlar

  • aşkı arayanların kesinlikle gitmesi gereken bir film

  • Harika bir film, herkese tavsiye ederim.

  • Vakit geçirmek için gidilebilir. Puanı ancak 5.5 maalesef

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Oyuncular ve ekip

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