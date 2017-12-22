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Acı Tatlı Ekşi
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu'ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu'nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.
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Yorumlar
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aşkı arayanların kesinlikle gitmesi gereken bir film
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Harika bir film, herkese tavsiye ederim.
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Vakit geçirmek için gidilebilir. Puanı ancak 5.5 maalesef
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