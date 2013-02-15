Güney Koreli yönetmen Kimki Duk'un son filmi kimsesiz büyüyen ve hayata karşı acıması olmayan bir adamın hayatını konu alıyor. Tefeciler için çalışan ve "tahsilata giden her yol mubahtır" ilkesiyle davranan adına Gang Do'nun kaybedecek hiçbir şeyi yoktur; bu yüzden de zalimliğinin zirvesindedir. Fakat bir gün annesi olduğunu söyleyen bir kadın karşısına çıkacak ve yaşamını yeniden sorgulamasına neden olacaktır. Gang Do kadına başta inanmasa da, sonrasında sakladığı dehşet dolu sırları öğrenecektir...