Acı
Pieta
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :15 Şubat 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Güney Koreli yönetmen Kimki Duk'un son filmi kimsesiz büyüyen ve hayata karşı acıması olmayan bir adamın hayatını konu alıyor. Tefeciler için çalışan ve "tahsilata giden her yol mubahtır" ilkesiyle davranan adına Gang Do'nun kaybedecek hiçbir şeyi yoktur; bu yüzden de zalimliğinin zirvesindedir. Fakat bir gün annesi olduğunu söyleyen bir kadın karşısına çıkacak ve yaşamını yeniden sorgulamasına neden olacaktır. Gang Do kadına başta inanmasa da, sonrasında sakladığı dehşet dolu sırları öğrenecektir...
Galeri
Yorumlar
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bende bu filmi izledim tavsiye ederim
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ben bunu çok önceden izlemiştim nasıl yeni vizyona girmiş oluyo...ama güzel bi film sayılır..
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ZEYNEP HARIAKSIN : hiç sevmiyorum bu adamları ya,hepsi birbirne benzio
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daha önce hiç kim-ki duk filmi izlemediyseniz bu filme gitmeyin bu bildiğinizi sandığınız intikam filmlerin çok farklı
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aynen özcan çeksin izleyelim maksat Türk sineması kazansın!!!