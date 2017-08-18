Açık Deniz 3: Kafes Dalışı

Yarışmada başarılı olacaklarını ispatlamak isteyen gençler, Avustralya'da yapılan son derece ekstrem bir aktiviteye katılarak kendilerini filme almaya karar verir: Köpek balığı gözlemlemek için kafes dalışı. Bu kararları kısa bir süre sonra onları büyük beyaz köpek balıklarının hüküm sürdüğü sularda mahsur bırakır. Program için çektikleri video ise onların ölüm kalım savaşının seyir defteri olacaktır.