Sinema>Film Arşiv > Açık Deniz 3: Kafes Dalışı - Open Water 3: Cage Dive
Açık Deniz 3: Kafes Dalışı
Open Water 3: Cage Dive
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :18 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yarışmada başarılı olacaklarını ispatlamak isteyen gençler, Avustralya'da yapılan son derece ekstrem bir aktiviteye katılarak kendilerini filme almaya karar verir: Köpek balığı gözlemlemek için kafes dalışı. Bu kararları kısa bir süre sonra onları büyük beyaz köpek balıklarının hüküm sürdüğü sularda mahsur bırakır. Program için çektikleri video ise onların ölüm kalım savaşının seyir defteri olacaktır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.