Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Açık Pencereler - Open Windows
Paylaş

Açık Pencereler

Open Windows

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Açık Pencereler
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Nick, o gece itibariyle dünyanın en şanslı adamıdır çünkü birkaç saat sonra en ateşli aktristlerden birisi olan Jill Goddard ile tanışma şansı yakalamıştır. Online bir yarışmada ödül alarak, yeni filminin tanıtımında Jill ile tanışacak ve bir akşam yemeği yiyecektir.

O sırada Nick’e, Chord adında kendisini film pazarlayıcısı olarak tanıtan bir kişiden telefon gelir, Jill görüşmeye gelemeyecektir ve randevuyu iptal etmiştir. Chord, Nick’e bu durumu toparlayabileceğini ve gecenin geri kalanında Jill’i kişisel bilgisayarından takip edebileceğini söyler ve hacklediği bilgisayardan Jill’i canlı canlı izlettirir. Başta keyifli gibi gözüken bu durum, büyük bir kabusun başlangıcı olacaktır…

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Sasha Greyden mükemmel performans mutlaka sinemada izleyin

  • Sasha Grey ı merakla bekliyoruz

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Açık Pencereler filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Açık Pencereler filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir