Açık Pencereler

Nick, o gece itibariyle dünyanın en şanslı adamıdır çünkü birkaç saat sonra en ateşli aktristlerden birisi olan Jill Goddard ile tanışma şansı yakalamıştır. Online bir yarışmada ödül alarak, yeni filminin tanıtımında Jill ile tanışacak ve bir akşam yemeği yiyecektir.



O sırada Nick’e, Chord adında kendisini film pazarlayıcısı olarak tanıtan bir kişiden telefon gelir, Jill görüşmeye gelemeyecektir ve randevuyu iptal etmiştir. Chord, Nick’e bu durumu toparlayabileceğini ve gecenin geri kalanında Jill’i kişisel bilgisayarından takip edebileceğini söyler ve hacklediği bilgisayardan Jill’i canlı canlı izlettirir. Başta keyifli gibi gözüken bu durum, büyük bir kabusun başlangıcı olacaktır…