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Acil Arama

The Call

3 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Acil Arama
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kıdemli bir 911 santral memuru olan Jordan (Halle Berry) kaçırılan genç bir kızdan hayatını değiştiren bir çağrı alır. Genç kızın hayatını kurtarmak için geçmişindeki bir katille yüzleşmek zorunda kaldığını fark eder.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • halle berry tüm filmi sırtlamış başrolün hakkını vermiş. genç kızın oyunculuğuda iyiydi. izlerken gerçekten geriliyosunuz. tempo hiç düşmüyo.

  • gerilim filmlerini sevenler kaçırmasın. özellikle sürpriz sonları sevenler...

  • saçlar iyiymiş

  • fragman etkileyici. ama konu o kadar da orjinal diil. filmin tek artısı halle berry

  • halle berry başarılı bi oyuncu. ama şu sıralar hamile diye biliyorum bu filmi ne ara çekmiş?

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Oyuncular ve ekip

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