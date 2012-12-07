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Açlığa Doymak

10 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Açlığa Doymak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (22 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Sena başarılı bir tıp fakültesi öğrencisiyken abisinin ani ölümüyle sarsılır ve katıldığı bombalı eylem sonrasında ölüm orucuna başlar... Burcu ise deneyimlediği aşk acısı sonrasında benliğini keşfetmenin ve kendini yeniden yaratmanın peşindedir... Öte yandan Çalıştığı gazeteden atılan Eyüp, karısını ve çocuklarını, kısacası hayatını bombalı bir eylemde kaybeden, hayatta hiçbir amacı kalmayan bir adama dönüşür. Birbirlerinden ayrı dünyalarda yaşayıp giden bu üç insanı ortak noktada buluşturan tek nokta ise sıradan yaşamlarının büyük bir işkenceye dönüşmesi olur.

Galeri

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Yorumlar

  • Filmin her karesinde ayrı tat var şiddetle tavsiye ediyorumm

  • Film ismini gerçekten hak ediyor bence. Ne için aç kalındığını, kaderimizin bizi sürüklediği yaşam çizgisinin üç versiyonu ile bizi duyguya boğarak çok başarılıca işlenişini izledim. üç hayat üç hikaye fiiliyat aynı ama üçünün de amacı farklı

  • tüm hikayeler çok etkileyici idi filmi çok beğendim tavsiye ederim

  • açlığa doymak çok iyi tüm oyuncuların ellerine sağlık

  • açlığa doymak çok iyi tüm oyuncuların ellerine sağlık

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Oyuncular ve ekip

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