Açlığa Doymak

Sena başarılı bir tıp fakültesi öğrencisiyken abisinin ani ölümüyle sarsılır ve katıldığı bombalı eylem sonrasında ölüm orucuna başlar... Burcu ise deneyimlediği aşk acısı sonrasında benliğini keşfetmenin ve kendini yeniden yaratmanın peşindedir... Öte yandan Çalıştığı gazeteden atılan Eyüp, karısını ve çocuklarını, kısacası hayatını bombalı bir eylemde kaybeden, hayatta hiçbir amacı kalmayan bir adama dönüşür. Birbirlerinden ayrı dünyalarda yaşayıp giden bu üç insanı ortak noktada buluşturan tek nokta ise sıradan yaşamlarının büyük bir işkenceye dönüşmesi olur.