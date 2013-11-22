Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak

Film, Everdeen’in yoldaşı Mellark ile birlikte 74. Açlık Oyunlarını kazanması ve eve dönmesiyle başlıyor. Kazanmak, aslında ailelerini ve arkadaşlarını geride bırakıp, bütün bölgeleri tek tek gezmelerini gerektiren “Zafer Turu” yapmaları anlamına gelmektedir. Yol boyunca Katniss ayaklanmanın başlamak üzere olduğunu fark eder.