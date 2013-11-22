Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak - The Hunger Games: Catching Fire
Paylaş

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak

The Hunger Games: Catching Fire

2 kişi izlemiş. | 74 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (66 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Film, Everdeen’in yoldaşı Mellark ile birlikte 74. Açlık Oyunlarını kazanması ve eve dönmesiyle başlıyor. Kazanmak, aslında ailelerini ve arkadaşlarını geride bırakıp, bütün bölgeleri tek tek gezmelerini gerektiren “Zafer Turu” yapmaları anlamına gelmektedir. Yol boyunca Katniss ayaklanmanın başlamak üzere olduğunu fark eder.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Bu filmi beğenen arkadasları anlamıyorum.Bir aksiyon filminin %70' i konuşarak geçer mi ? O kadar sıkıldım ki izlerken, evin balkonundan dışarıya baksam daha çok aksiyon yaşanıyor. Hayatınızın 2 saatini bu filme ayırmayın yazık.

  • ilk filmini izledim güzel sıradış bi filmdi.. bu film de cook güzel olmus özellikle efektlerin daha ileri seviyede olması güzeldi bazı yerleri saçmaydı adada su ön plandeyken açlığa hiç değinilmemiş .. 3. bi film gelecek ama bu saçma bi bitişle bağlanmaya çalıştırılmış.. konu cook güzel efekt harika oyunculuk mükemmel ama konular arası geçiş zayıftı fakat gidilebilir bir film...

  • seri kitapları okudum. ilk filmini izledim 2. side eminim güzeldir gideceğim

  • Bence kitaplarını okumak daha güzel 3 kitabıda okudum ve harika ilk filmini o kadar beğenmedim..

  • ikinci kitap daha iyiydi ikinci film de öyle olur. bu yarış kaçmaz derim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir