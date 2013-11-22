Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak
The Hunger Games: Catching Fire
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Kasım 2013
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :146 dk.
Filmin Konusu
Film, Everdeen’in yoldaşı Mellark ile birlikte 74. Açlık Oyunlarını kazanması ve eve dönmesiyle başlıyor. Kazanmak, aslında ailelerini ve arkadaşlarını geride bırakıp, bütün bölgeleri tek tek gezmelerini gerektiren “Zafer Turu” yapmaları anlamına gelmektedir. Yol boyunca Katniss ayaklanmanın başlamak üzere olduğunu fark eder.
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Yorumlar
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Bu filmi beğenen arkadasları anlamıyorum.Bir aksiyon filminin %70' i konuşarak geçer mi ? O kadar sıkıldım ki izlerken, evin balkonundan dışarıya baksam daha çok aksiyon yaşanıyor. Hayatınızın 2 saatini bu filme ayırmayın yazık.
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ilk filmini izledim güzel sıradış bi filmdi.. bu film de cook güzel olmus özellikle efektlerin daha ileri seviyede olması güzeldi bazı yerleri saçmaydı adada su ön plandeyken açlığa hiç değinilmemiş .. 3. bi film gelecek ama bu saçma bi bitişle bağlanmaya çalıştırılmış.. konu cook güzel efekt harika oyunculuk mükemmel ama konular arası geçiş zayıftı fakat gidilebilir bir film...
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seri kitapları okudum. ilk filmini izledim 2. side eminim güzeldir gideceğim
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Bence kitaplarını okumak daha güzel 3 kitabıda okudum ve harika ilk filmini o kadar beğenmedim..
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ikinci kitap daha iyiydi ikinci film de öyle olur. bu yarış kaçmaz derim