Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Adalet İçin - Michael Kohlhaas
Paylaş

Adalet İçin

Michael Kohlhaas

0 kişi izlemiş. | 23 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Adalet İçin
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Michael Kohlhaas ailesine bağlı, varlıklı, onuruyla yaşayan bir at taciridir. Bir gün yoluna çıkan bir baron adaletsiz bir şekilde atlarına el koyar. Kohlhaas kendisine tazminat ödenmesi için yaptığı başvuru sonuçsuz kalınca, meydan okumaya başlar. Yönetime isyan eden halkın da katılımıyla bir ordu kurar ve hakkını arama mücadelesine girişir. Adaleti yalnızca kendisi için değil, tüm ülke için de sağlaması gerektiğini anlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Adalet İçin filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Adalet İçin filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir