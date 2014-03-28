Adalet İçin

Michael Kohlhaas ailesine bağlı, varlıklı, onuruyla yaşayan bir at taciridir. Bir gün yoluna çıkan bir baron adaletsiz bir şekilde atlarına el koyar. Kohlhaas kendisine tazminat ödenmesi için yaptığı başvuru sonuçsuz kalınca, meydan okumaya başlar. Yönetime isyan eden halkın da katılımıyla bir ordu kurar ve hakkını arama mücadelesine girişir. Adaleti yalnızca kendisi için değil, tüm ülke için de sağlaması gerektiğini anlar.