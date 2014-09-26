McCall, Rus gangsterlerinin kontrolündeki Teri adında genç bir kızla karşılaştığında ona yardım etmesi gerektiğini düşünür. Emekliye ayırmış olan McCall’un içindeki adalet arzusu tekrar uyanır. Sahip olduğu gizli kabiliyetleri sayesinde güçsüzlere, onlara karşı gaddarca davrananlardan öç almak için yardım eder. Kimin sorunları varsa ve başka gidecek yeri yoksa, McCall yardım edecektir. O Adalet’tir.