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Adalet

The Equalizer

2 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Adalet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

McCall, Rus gangsterlerinin kontrolündeki Teri adında genç bir kızla karşılaştığında ona yardım etmesi gerektiğini düşünür. Emekliye ayırmış olan McCall’un içindeki adalet arzusu tekrar uyanır. Sahip olduğu gizli kabiliyetleri sayesinde güçsüzlere, onlara karşı gaddarca davrananlardan öç almak için yardım eder. Kimin sorunları varsa ve başka gidecek yeri yoksa, McCall yardım edecektir. O Adalet’tir.

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Yorumlar

  • Denzel Washington bu isi biliyor...her filmi birbirinden guzel.ozellikle gazap atesi-dejavu arsivlik filimleriydi...

  • izlenecek kalitede bir film tavsiye edilir

  • gerçekten güzel bir aksiyon filmiydi.evet sonu biraz abartılı olmuş fakat puanını hakeden bir filmdi.gidilebilir bir film.iyi seyirler...

  • gerçekten güzel film

  • kesinlikle izlenmesi gereken film. pişman olmazsıniz..

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Oyuncular ve ekip

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