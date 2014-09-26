Adalet
The Equalizer
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :128 dk.
Filmin Konusu
McCall, Rus gangsterlerinin kontrolündeki Teri adında genç bir kızla karşılaştığında ona yardım etmesi gerektiğini düşünür. Emekliye ayırmış olan McCall’un içindeki adalet arzusu tekrar uyanır. Sahip olduğu gizli kabiliyetleri sayesinde güçsüzlere, onlara karşı gaddarca davrananlardan öç almak için yardım eder. Kimin sorunları varsa ve başka gidecek yeri yoksa, McCall yardım edecektir. O Adalet’tir.
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Yorumlar
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Denzel Washington bu isi biliyor...her filmi birbirinden guzel.ozellikle gazap atesi-dejavu arsivlik filimleriydi...
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izlenecek kalitede bir film tavsiye edilir
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gerçekten güzel bir aksiyon filmiydi.evet sonu biraz abartılı olmuş fakat puanını hakeden bir filmdi.gidilebilir bir film.iyi seyirler...
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gerçekten güzel film
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kesinlikle izlenmesi gereken film. pişman olmazsıniz..