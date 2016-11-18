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Adam mısın!

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Fragmanlar


Adam mısın!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener'den oluşan Beyaz Futbol ekibi sevenleri ile buluşmak üzere bir sponsorun organize ettiği tatile çıkar. Tatil için gittikleri otelde kendilerini karşılayacak olan bu sponsora bir türlü ulaşamazlar ve hiç kimse onlarla ilgilenmez. Oteli terk etmek üzereyken kendisini "çok orijinal bir kötü" olarak takdim eden bir adamın tuzağına düşerler. Bu kötü adam "Rezil rüsva olmanız için sizinle oynayacağım" diyerek onlara birbirinden absürt ve komik görevler verir. Ekip "Kimse bizimle oynayamaz" diye hemen posta koyar. Ama fark etmedikleri bir şey vardır. Abdülkerim Durmaz kaçırılmıştır. Ekibin başına gelenler, onları bambaşka bir maceraya sürükler.

Galeri

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Yorumlar

  • tam bir zaman kaybı BERBAT

  • BERBAT

  • TAM ANLAMI İLE BERBAT

  • Sinema bunlara mı kaldı abi !

  • Gitti 21 TL , Rezaletin rezaletinin rezaleti

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Oyuncular ve ekip

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