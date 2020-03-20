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Adanış Kutsal Kavga

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Adanış Kutsal Kavga
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

"Adanmışlar", İstanbul’u fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan "Adanmışlar, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

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