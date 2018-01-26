Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Adı Aşk
Paylaş

Adı Aşk

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Adı Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yıllar önce ayrıldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent eski dostlarıyla hasret giderirken, İstanbul'da yaşayan Zeynep ise arkadaşları Aslı, Murat ve Engin'in ısrarıyla kafasının dağıtmak için Çanakkale'ye bir tatile gider. Tatil boyunca Zeynep'in ilgisini çekmeye çalışan Engin, sahilde oldukları bir an Zeynep'in yaralanmasına neden olur. Engin panikleyip kaçtığında ise Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Bu tatsız karşılaşma sonrasında ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşür. Ancak İstanbul'dan aldığı haberden sonra geri dönme vaadiyle giden Zeynep'ten uzun süre haber gelmeyince, Levent aramalara başlar. Yılların sonunda Levent, Zeynep'in ortadan kayboluşunun asıl nedenini öğrenecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Adı Aşk filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Adı Aşk filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir