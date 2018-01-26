Yıllar önce ayrıldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent eski dostlarıyla hasret giderirken, İstanbul'da yaşayan Zeynep ise arkadaşları Aslı, Murat ve Engin'in ısrarıyla kafasının dağıtmak için Çanakkale'ye bir tatile gider. Tatil boyunca Zeynep'in ilgisini çekmeye çalışan Engin, sahilde oldukları bir an Zeynep'in yaralanmasına neden olur. Engin panikleyip kaçtığında ise Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Bu tatsız karşılaşma sonrasında ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşür. Ancak İstanbul'dan aldığı haberden sonra geri dönme vaadiyle giden Zeynep'ten uzun süre haber gelmeyince, Levent aramalara başlar. Yılların sonunda Levent, Zeynep'in ortadan kayboluşunun asıl nedenini öğrenecektir.