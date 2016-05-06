Gökhan iyi bir dansçıyken geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felçli kalmıştır ve artık dans edemeyeceğini öğrendiğinde dünyası yıkılır. Hastaneden döndüğünde annesi ile babasının boşanmak üzere olduğunu ve kız arkadaşının geride bir mektup bırakıp onu terk ettiğini de öğrenen Gökhan bir yandan hayata tutunmaya çalışmakta bir yandan da annesinin de şevklendirmesi ile dans etmeye devam edebilmek için bir yol aramaktadır.