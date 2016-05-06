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Adım Adım
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Gökhan iyi bir dansçıyken geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felçli kalmıştır ve artık dans edemeyeceğini öğrendiğinde dünyası yıkılır. Hastaneden döndüğünde annesi ile babasının boşanmak üzere olduğunu ve kız arkadaşının geride bir mektup bırakıp onu terk ettiğini de öğrenen Gökhan bir yandan hayata tutunmaya çalışmakta bir yandan da annesinin de şevklendirmesi ile dans etmeye devam edebilmek için bir yol aramaktadır.
Galeri
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Yorumlar
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SENDEN ÖNCE BEN.... FLİM DEN KONUSU DEĞİŞTİRİLMİŞ CALINTI...
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Bence bu filmle bi ilke imza atılmış. Filmdeki ana karakterleri özel insanlar olarak nitelendirdiğim engelli arkadaşlarimiza yer verilmiş. bence bu yönüyle de izlenebilir bi film.
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