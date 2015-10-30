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Afacanlar Takımı: Büyük Yarış
Raven: The Little Rascal
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :30 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Süre :78 dk.
Filmin Konusu
Ormana sonbahar gelmiş, hayvanlar kış için son hazırlıklarını yapmaya başlamışlardır. Yiyecekler toplanıp kilere yerleştirilmektedir. Bütün orman sakinleri çalışırken işten kaytaran tek kişi yarış tutkunu afacan karga Çorap’tır. Çorap her gününü sabun kutusundan yaptığı arabasını sürerek geçirmektedir. Büyük bir yarış düzenleneceği haberini alınca Çorap yarışı kazanma planları yapmaya başlar.
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