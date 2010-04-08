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Aflatoon
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- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :1997
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Anupam Kher , Poonam , Gulshan , Sonia Sahni , Yogi , Subbiraj , Puneet , Rajesh Joshi , Brahmachari , Shazia Malik devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Tridev Arts
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