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After the Wedding

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After the Wedding
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Filmin Konusu

After the Wedding, işletmecisi olduğu yetimhane için bağışçı bulmaya çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Isabel, yıllar önce birçok şeyi ardından bırakarak Hindistan’a yerleşir. Isabel burada bir yetimhanenin işletmesine yardım eder. Hayatını adadığı yetimhanenin koşullarını iyileştirmeye çalışan genç kadının yetimhaneyi ayakta tutabilmek için acil paraya ihtiyacı vardır. Parayı bulmak için New York’a giden Isabel, burada hayatının değişmesine neden olacak olan Theresa ile tanışır. Theresa, zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve iyi bir annedir. Yetimhaneye bağış yapmaya hazır olan Theresa’nın küçük bir isteği vardır. Genç anne hafta sonu evlenecek olan kızının düğününe Isabel’in de gelmesini ister. Bu düğün sadece Isabel’in değil onunla beraber birçok kişinin de hayatının değişmesine neden olur.

Galeri

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