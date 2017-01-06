Teknesinin motoru bozulan bir balıkçı, Güney Kore'ye sürüklenir. İşkence dolu uzun sorgulamalardan sonra Kuzey Kore'ye sınır dışı edilir. Ancak Güney Kore'yi terk etmeden önce ülkenin aynı anda hem ne kadar gelişmiş olduğunu hem de ne kadar karanlık bir yana sahip olduğunu görür. Ekonomik gelişmenin mutluluk getirmediği düşüncesiyle döndüğü ülkesinde, güneyde karşılaştığı şiddetin benzerini yine yaşar sorgulamalar esnasında. Güneyde gördükleri karşısında yaşadığı zihin bulanıklığı, kuzeyde bir hayal kırıklığına dönüşmeye başlar.







