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Ağır Kelepçe

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Fragmanlar


Ağır Kelepçe
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Dram, Macera
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :10 Kasım 2017

 

Filmin Konusu

Cüneyt Faruk Arkın'ın yönettiği Ağır Kelepçe, aynı hapishanede kalan Cüneyt ile Arkın'ın hikâyesini anlatıyor.

Yıl 1996. Cüneyt, Arkın'la aynı ceza evinde yatmaktadır. Cüneyt hapishanede hafif yaralamadan dolayı cezasını çekerken haksızlıklara karşı gelir ve bu yüzden sık sık hücre cezası alır. Arkın işlemediği bir suçtan dolayı idama mahkumdur. O da sürekli sorun çıkardığı için
hücre cezası alır. Cüneyt'in tahliyesine 2 gün kalmıştır. Arkın'ın idam infazı için de 2 gün kalmıştır. Hapishane müdürü bazı riskleri göze alıp bu 2 mahkumun ellerini birbirine kelepçeleyip aynı anda şehir merkezine naklini gerçekleştirir. Cabbar, suçunu üstlenen
Arkın'ın idamdan önce konuşur diye gardiyanlar aracılığıyla nakil aracına pusu attırır.

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