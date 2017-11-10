Cüneyt Faruk Arkın'ın yönettiği Ağır Kelepçe, aynı hapishanede kalan Cüneyt ile Arkın'ın hikâyesini anlatıyor.

Yıl 1996. Cüneyt, Arkın'la aynı ceza evinde yatmaktadır. Cüneyt hapishanede hafif yaralamadan dolayı cezasını çekerken haksızlıklara karşı gelir ve bu yüzden sık sık hücre cezası alır. Arkın işlemediği bir suçtan dolayı idama mahkumdur. O da sürekli sorun çıkardığı için

hücre cezası alır. Cüneyt'in tahliyesine 2 gün kalmıştır. Arkın'ın idam infazı için de 2 gün kalmıştır. Hapishane müdürü bazı riskleri göze alıp bu 2 mahkumun ellerini birbirine kelepçeleyip aynı anda şehir merkezine naklini gerçekleştirir. Cabbar, suçunu üstlenen

Arkın'ın idamdan önce konuşur diye gardiyanlar aracılığıyla nakil aracına pusu attırır.