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Ağır Romantik

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Ağır Romantik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Aslı, sanata düşkün bir anne ve profesör bir babanın, konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün Beyoğlu’nda yürürken, kapkaççının gazabına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı’ya, hayatın akışı içinde büyük aşkı olacak Kerem yardım eder ve hemen çantasını bularak ona teslim eder. Bu zorunlu tanışmadan sonra Aslı ve Kerem görüşmeye başlar ve evliliğe kadar giden romantik bir ilişkiye başlar. Kerem, Aslı’nın hiç alışık olmadığı ve bilmediği bir dünyadan gelmesine rağmen kendini büyük şirketlere danışmanlık yapan finans uzmanı olarak tanıtır. Kerem’in babası, İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin başındadır. Aslı’nın dayısı olan emniyet müdürünün en büyük takibi ise bu kapkaç çetesini çökertmek üzerine kuruludur.

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