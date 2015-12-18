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Ah Yalan Dünyada

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Ah Yalan Dünyada
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü ozan Neşet Ertaş’ın bilinmeyen yanlarını konu alan filmde, ozanın hayat felsefesinin derinlikleri oldukça özel görüntüler ve anılarla ilk defa gün yüzüne çıkıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Sadece beyoğlu sinemasında olan filme bugün gittim ve salon bomboştu.. Oldukça utanç verici ve üzücü bir durum.. Belgesel ise oldukça başarılı ve izlenmesi gerek diye düşünüyorum

  • belgesel ankara sinemalarına gelcekmi acaba?

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Oyuncular ve ekip

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