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Ah Yalan Dünyada
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- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü ozan Neşet Ertaş’ın bilinmeyen yanlarını konu alan filmde, ozanın hayat felsefesinin derinlikleri oldukça özel görüntüler ve anılarla ilk defa gün yüzüne çıkıyor.
Galeri
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Yorumlar
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Sadece beyoğlu sinemasında olan filme bugün gittim ve salon bomboştu.. Oldukça utanç verici ve üzücü bir durum.. Belgesel ise oldukça başarılı ve izlenmesi gerek diye düşünüyorum
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belgesel ankara sinemalarına gelcekmi acaba?
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