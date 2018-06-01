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Ahlat Ağacı

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Ahlat Ağacı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, üniversiteyi bitirdikten sonra yazdığı kitabı bastıracak parayı bulma adına memleketine dönen, ailesiyle ve geçmişte tanıdığı insanlarla yüzleşme sürecine giren Sinan'ın hikâyesini konu alıyor.

Galeri

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