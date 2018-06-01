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Ahlat Ağacı
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :1 Haziran 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :188 dk.
Filmin Konusu
Film, üniversiteyi bitirdikten sonra yazdığı kitabı bastıracak parayı bulma adına memleketine dönen, ailesiyle ve geçmişte tanıdığı insanlarla yüzleşme sürecine giren Sinan'ın hikâyesini konu alıyor.
Galeri
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