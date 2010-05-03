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Ai shang 100% ying xiong
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :1997
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Meg Lam , Spencer Lam , Alex Fong , Ting Yip Ng , Jordan Chan , William Tuen , Gigi Leung , Ekin Cheng , Fan Wei Yee , Vivian Hsu
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :96 dk.
- Dağıtıcı :B.O.B. and Partners, Mei Ah Films Production Co. L
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