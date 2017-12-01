Aile Arasında
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aile
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak, ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.
Galeri
Yorumlar
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10 üzerinden 10 mthişşşş
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Beklentimi karşılamadı. Basit bir konu. Supriz yok. Espiriler yetersiz. 10 üstünden 6
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Türk tarihinin en komik en eğlenceli filmi netttt
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Son yılların en iyi en sıcak en samimi ve yeşilçam kokusu olan bir film ve eleştiri tarzıda aynı şekilde topluma mesaj veriyor
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Dun ikinciye izledim yine guldum yine aksamim senlendi bence herkes izlemeli