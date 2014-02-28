Aile Sırları

Ağustos ayında gerçekleşen Weston ailesinin büyük buluşması, her birinin kendi sorunları ve birbirleriyle yaptıkları içinden çıkılmaz tartışmalarla büyük bir kargaşaya dönüşecektir. İlaç bağımlısı anne Violet Weston’ın başta büyük kızı Barbara ile çatışmalarına, aldatılan diğer çocuklar ve onların çocukları ile olan sorunları da eklenince ortaya dramatik, trajik ve hüzünlü bir mücadele çıkacaktır.