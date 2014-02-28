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Aile Sırları
August: Osage County
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :121 dk.
Filmin Konusu
Ağustos ayında gerçekleşen Weston ailesinin büyük buluşması, her birinin kendi sorunları ve birbirleriyle yaptıkları içinden çıkılmaz tartışmalarla büyük bir kargaşaya dönüşecektir. İlaç bağımlısı anne Violet Weston’ın başta büyük kızı Barbara ile çatışmalarına, aldatılan diğer çocuklar ve onların çocukları ile olan sorunları da eklenince ortaya dramatik, trajik ve hüzünlü bir mücadele çıkacaktır.
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Yorumlar
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hala izleme fırsatı bulamadım ama oyuncuların oscara aday olması ve fragman bile yeterli bir sebep sayılabilir izlemek için
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