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Ailecek Şaşkınız
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Ferhat ve Gökhan çocukluk arkadaşıdır. Ferhat'ın babasının emekli olup şirketten ayrılması sonucu, Ferhat aile şirketleri olan inşaat firmasının başına geçer. Bu ayrılmaz ikili kendilerini bir hırsızlık olayının içinde bulur. Ferhat'ın atı çalınır. Bu durum Elif'le yollarını kesiştirir. Elif'in olayın üzerine eğilmesiyle, hırsızlığın ardındaki sır perdesi aralanır.
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