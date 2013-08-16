Ailem İçin

Modern tarımın rekabet dolu ortamında, Henry Whipple imparatorluğunu güçlendirirken oğlu Dean’in de kendisine yardım etmesini ister; ancak Dean’in gelecek planları çok daha farklıdır. Profesyonel bir araba yarışçısı olmak tek hayalidir. Çiftlik hakkında soruşturma açıldığında baba - oğul kendilerini bir krizin içinde bulacaklardır.