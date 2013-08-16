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Ailem İçin

At Any Price

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ailem İçin
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Modern tarımın rekabet dolu ortamında, Henry Whipple imparatorluğunu güçlendirirken oğlu Dean’in de kendisine yardım etmesini ister; ancak Dean’in gelecek planları çok daha farklıdır. Profesyonel bir araba yarışçısı olmak tek hayalidir. Çiftlik hakkında soruşturma açıldığında baba - oğul kendilerini bir krizin içinde bulacaklardır.

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Yorumlar

  • çok basit bi konu diil mi ya ne esprisi var filmin anlamadım şaşırdım konuyu okuyunca ayrıca fragmanda sıradan

  • aile dramalarını sevenler için ideal bi film

  • bu zac efron ne ayak her filmde oynuyo

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Oyuncular ve ekip

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