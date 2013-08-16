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Ailem İçin
At Any Price
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Modern tarımın rekabet dolu ortamında, Henry Whipple imparatorluğunu güçlendirirken oğlu Dean’in de kendisine yardım etmesini ister; ancak Dean’in gelecek planları çok daha farklıdır. Profesyonel bir araba yarışçısı olmak tek hayalidir. Çiftlik hakkında soruşturma açıldığında baba - oğul kendilerini bir krizin içinde bulacaklardır.
Galeri
Yorumlar
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çok basit bi konu diil mi ya ne esprisi var filmin anlamadım şaşırdım konuyu okuyunca ayrıca fragmanda sıradan
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aile dramalarını sevenler için ideal bi film
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bu zac efron ne ayak her filmde oynuyo
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