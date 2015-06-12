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Sinema>Film Arşiv >  Ajan - Spy
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Ajan

Spy

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ajan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Susan Cooper, masa başı çalışan alçakgönüllü bir CIA analisti, aynı zamanda en tehlikeli görevlerin ardındaki duyulmamış kahramandır. Ancak partneri ve diğer gözde ajan deşifre olunca, öldürücü silah tüccarlarının dünyasına sızmak ve dünya çapında bir felaketi önlemek için gönüllü olur. Yönetmen, “Filmin, bir ajan filmi kadar ağır, aynı zamanda olabildiği kadar komik olmasını istedik.” diyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Uzun zamandir bu kadar gulmedim

  • super bir film, eğlenceli bol aksiyon var. keyifle izlenebilir...

  • izlenebilir güzel bir film olmuş.kadın baş rolde fakat yine de sıkmıyor.bence puanını hak ediyor

  • KESİNLİİİKLE gülmek istiyorsanız izleyin. Bu filmde hiç gülmeyen yoktur dünyada. Hem aksiyon hem komedi

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Oyuncular ve ekip

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