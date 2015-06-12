Susan Cooper, masa başı çalışan alçakgönüllü bir CIA analisti, aynı zamanda en tehlikeli görevlerin ardındaki duyulmamış kahramandır. Ancak partneri ve diğer gözde ajan deşifre olunca, öldürücü silah tüccarlarının dünyasına sızmak ve dünya çapında bir felaketi önlemek için gönüllü olur. Yönetmen, “Filmin, bir ajan filmi kadar ağır, aynı zamanda olabildiği kadar komik olmasını istedik.” diyor.