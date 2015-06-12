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Ajan
Spy
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Susan Cooper, masa başı çalışan alçakgönüllü bir CIA analisti, aynı zamanda en tehlikeli görevlerin ardındaki duyulmamış kahramandır. Ancak partneri ve diğer gözde ajan deşifre olunca, öldürücü silah tüccarlarının dünyasına sızmak ve dünya çapında bir felaketi önlemek için gönüllü olur. Yönetmen, “Filmin, bir ajan filmi kadar ağır, aynı zamanda olabildiği kadar komik olmasını istedik.” diyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Uzun zamandir bu kadar gulmedim
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super bir film, eğlenceli bol aksiyon var. keyifle izlenebilir...
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izlenebilir güzel bir film olmuş.kadın baş rolde fakat yine de sıkmıyor.bence puanını hak ediyor
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KESİNLİİİKLE gülmek istiyorsanız izleyin. Bu filmde hiç gülmeyen yoktur dünyada. Hem aksiyon hem komedi
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