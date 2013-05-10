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Sinema>Film Arşiv >  Aklımı Oynatacağım - Los amantes pasajeros
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Aklımı Oynatacağım

Los amantes pasajeros

2 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aklımı Oynatacağım
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mexico City´ye giden bir uçaktaki yolcular havada sorunlar yaşanmaya başladığı anda uçağın düşeceğini düşünerek en mahrem sırlarını itiraf etmeye başlar. Almodovar´ın alıştığımız oyuncularının yanı sıra Antonio Banderas, Penélope Cruz ve Paz Vega da filmde ufak rollerde karşımıza çıkıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • nihayet vizyona girdi. kesinlikle tavsiye ediyorum. bu filmi izleleyen kimseden kötü bi yorum duyamazsınız. istanbul film festivalinin açılışında gösterildi. oyuncular muhteşem. hele bir şarkı sahnesi var ki evlere şenlik! kaçırmayın!

  • fotoğrafları gördünüzmü? sırf şişman olan oyuncuyu izlemek için bile gidilir bence

  • imdb puanı az ama izleyen arkadaşlarım mutlaka git diye başımın etini yiyo. fragmanı ilgi çekici.

  • fragmanı bile ne kadar eğlenceli bi film olduğunu hissettiriyo bence. mutlaka gitmek istiyorum izleyenlerin yorumları da şimdiye kadar hep iyiydi

  • pedro almodovarmış yönetmeni. şimdiye kadar izlediğimi hiçbi filminde pişman olmadım

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Oyuncular ve ekip

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