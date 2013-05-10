Aklımı Oynatacağım
Los amantes pasajeros
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :10 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Mexico City´ye giden bir uçaktaki yolcular havada sorunlar yaşanmaya başladığı anda uçağın düşeceğini düşünerek en mahrem sırlarını itiraf etmeye başlar. Almodovar´ın alıştığımız oyuncularının yanı sıra Antonio Banderas, Penélope Cruz ve Paz Vega da filmde ufak rollerde karşımıza çıkıyor.
Galeri
Yorumlar
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nihayet vizyona girdi. kesinlikle tavsiye ediyorum. bu filmi izleleyen kimseden kötü bi yorum duyamazsınız. istanbul film festivalinin açılışında gösterildi. oyuncular muhteşem. hele bir şarkı sahnesi var ki evlere şenlik! kaçırmayın!
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fotoğrafları gördünüzmü? sırf şişman olan oyuncuyu izlemek için bile gidilir bence
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imdb puanı az ama izleyen arkadaşlarım mutlaka git diye başımın etini yiyo. fragmanı ilgi çekici.
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fragmanı bile ne kadar eğlenceli bi film olduğunu hissettiriyo bence. mutlaka gitmek istiyorum izleyenlerin yorumları da şimdiye kadar hep iyiydi
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pedro almodovarmış yönetmeni. şimdiye kadar izlediğimi hiçbi filminde pişman olmadım