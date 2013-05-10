Aklımı Oynatacağım

Mexico City´ye giden bir uçaktaki yolcular havada sorunlar yaşanmaya başladığı anda uçağın düşeceğini düşünerek en mahrem sırlarını itiraf etmeye başlar. Almodovar´ın alıştığımız oyuncularının yanı sıra Antonio Banderas, Penélope Cruz ve Paz Vega da filmde ufak rollerde karşımıza çıkıyor.