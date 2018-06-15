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Aklın Gözü
MindGamers
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2015
- Gösterim Tarihi :15 Haziran 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film,bir grup dahi öğrencinin geliştirdikleri teknolojiyle beraber girdikleri tehlikeli yolu konu alıyor.
Galeri
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