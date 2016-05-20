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Alamet-i Kıyamet
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- IMDB Puanı : 4.4 / 10
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Mayıs 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
1999 yılında yaşanan kıyamet alametleri ve bu alametlerin ortasında No:72 apartmanında tuhaf komşuların arasında yapayalnız hamile bir kadın.
Kötülük en sade yerde doğacak....
Galeri
Yorumlar
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Tom ve jerry bile bu filmden daha korkunç
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korku filmlerinde baya ilerleme kaydettik bence bizdekilerde artık batı filmleri kadar ürkütücü
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Mumdan cikmis yangin, cuma gunu, gomsumuz oluyo da bizim gomsumuz oluyo... Ozetle boyle bi film iste.
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kultur bakanligi umarim biz turklerw korku filmi cektirmeyi yasaklar bukdr sacma sapan filmler olamaz yaa
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Yeminle tükiye de yapılan korku filmi yerlerde... Görünmeyeni farklı işleyin be kardeşim
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