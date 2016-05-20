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Alamet-i Kıyamet

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Fragmanlar


Alamet-i Kıyamet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.4 / 10
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1999 yılında yaşanan kıyamet alametleri ve bu alametlerin ortasında No:72 apartmanında tuhaf komşuların arasında yapayalnız hamile bir kadın.

Kötülük en sade yerde doğacak....

Galeri

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Yorumlar

  • Tom ve jerry bile bu filmden daha korkunç

  • korku filmlerinde baya ilerleme kaydettik bence bizdekilerde artık batı filmleri kadar ürkütücü

  • Mumdan cikmis yangin, cuma gunu, gomsumuz oluyo da bizim gomsumuz oluyo... Ozetle boyle bi film iste.

  • kultur bakanligi umarim biz turklerw korku filmi cektirmeyi yasaklar bukdr sacma sapan filmler olamaz yaa

  • Yeminle tükiye de yapılan korku filmi yerlerde... Görünmeyeni farklı işleyin be kardeşim

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Oyuncular ve ekip

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