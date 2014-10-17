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Albatrosun Yolculuğu
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2011
- Gösterim Tarihi :17 Ekim 2014
- Yönetmen :
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Filmin Konusu
Filmde, bir şairin serüven dolu yaşamı anlatılıyor. Bu serüvenin arka plânında ise aşkların, sahtekârlıkların, mutsuz aşıkların, kanun kaçaklarının, yaşamın kıyısına tutunmuş kişilerin serüvenleri yorucu olmayan biçimde, şiirsel bir sinema dili ve panoromik görüntülerle gözler önüne seriliyor. Görünürde anlatılan aşk ve tutku hikâyesinin arkasında toplumun şairlere ve sanatçılara bakışı ve baskısı sorgulanıyor.
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