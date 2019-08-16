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Alcatraz
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :16 Ağustos 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Silahlı bir soyguncunun ve bir gangsterin önderlik ettiği bir grup mahkum, aldatıcı Alcatraz Adası'ndan kaçmaya çalışıyor.
Galeri
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