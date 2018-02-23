Yeliz 25. yaş gününden itibaren onu çağıran kabuslar görmeye başlar. İçinde bulunduğu durum derinleştikçe ailesi ile ilgili gizli kalmış kanlı ve kirli sırlar ortaya çıkar. Bu durumdan sıyrılmaya çalıştıkça daha büyük kabusların içine çekilen Yeliz'e eski bir aile dostu yardım etmek ister ama düşman bu dünyadan değildir. Hep birlikte insanın aklını zorlayan cinler alemi ile tanışırlar. Yani Alem-i Cin'le.