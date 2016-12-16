Alemde 1 Gece

Ozan mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan biridir. Karısı Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında eskort kız Lena ve muhabbet tellalı Fehmi'yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Tolga'nın amacı karısına yakalanmadan çapkınlık yapmaktır ve evde yalnız olduğunu bildiği için Ozan'a gelmiştir. Ozan Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Tolga Ozan'ın ağzından girer, burnundan çıkar ve 2 saatliğine evi kullanabilmek için izin koparmayı başarır. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen muhabbet tellalı Fehmi oynadığı yasa dışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Artık evde kurtulmaları gereken bir ceset vardır çünkü polisi ararlarsa kaçamak ortaya çıkacak, Tolga'ya beraber hiç suçu olmayan Ozan'ın evliliği de tehlikeye düşecektir. Emekli başçavuş Eşref o dakikadan sonra kontrolü ele alır ve cesetten kurtulmak için güzel bir plan yapar. Ancak hesaba katmadıkları şey Fehmi'nin bahis kuponu peşindeki karanlık tiplerdir. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref'in peşinden giderlerken kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.