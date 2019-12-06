Sinema>Film Arşiv > Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - Portrait de la jeune fille en feu (Portrait Of A Lady On Fire)
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Portrait de la jeune fille en feu (Portrait Of A Lady On Fire)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
1770’lerde Britanya’nın tenha bir adasında kontes annesi ve hizmetçileriyle yaşayan Héloïse evlenmek üzeredir, fakat ancak talibi Milano’ya gönderilecek portresini beğenirse evlenecektir. Portresini yapacak ressamın çalışmasına izin vermez, çünkü tanımadığı biriyle evlenmek istemez. Bunun üzerine annesi genç ressam Marianne’la anlaşır. Başta kendisine yürüyüş eşlikçisi olarak tanıtılan Marianne, geceleri gizli gizli portesini yapacaktır. İki kadın yürüyüşler sırasında gittikçe yakınlaşır ve birbirlerine karşı konulamaz bir arzu duymaya başlarlar.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.