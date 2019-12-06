Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

1770’lerde Britanya’nın tenha bir adasında kontes annesi ve hizmetçileriyle yaşayan Héloïse evlenmek üzeredir, fakat ancak talibi Milano’ya gönderilecek portresini beğenirse evlenecektir. Portresini yapacak ressamın çalışmasına izin vermez, çünkü tanımadığı biriyle evlenmek istemez. Bunun üzerine annesi genç ressam Marianne’la anlaşır. Başta kendisine yürüyüş eşlikçisi olarak tanıtılan Marianne, geceleri gizli gizli portesini yapacaktır. İki kadın yürüyüşler sırasında gittikçe yakınlaşır ve birbirlerine karşı konulamaz bir arzu duymaya başlarlar.