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Alex Cross

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Fragmanlar


Alex Cross
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünya çapında en çok satanlar listesine giren James Patterson’ın “Cross” isimli romanından uyarlanan Alex Cross genç bir cinayet detektifi ve psikolog olan Cross’un sadist bir seri katille mücadelesini anlatıyor. İşler kişiselleşmeye başlayınca Cross ahlaki ve psikolojik sınırlarını zorlamak zorunda kalıyor.

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Yorumlar

  • losttaki jack shephard adamım benim her rol yakışıyor bu adama

  • losttaki adam bu. nasıl vücut yapmış böyle

  • bu filme ben bile gitmem ki aksiyon manyağıyım

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Oyuncular ve ekip

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