Dünya çapında en çok satanlar listesine giren James Patterson’ın “Cross” isimli romanından uyarlanan Alex Cross genç bir cinayet detektifi ve psikolog olan Cross’un sadist bir seri katille mücadelesini anlatıyor. İşler kişiselleşmeye başlayınca Cross ahlaki ve psikolojik sınırlarını zorlamak zorunda kalıyor.