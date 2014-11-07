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Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aile
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :81 dk.
Filmin Konusu
Disney’in Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün isimli filmi, saçına yapışan bir sakız ile başlayan ardından felaketlerin geldiği, hayatının en kötü gününü yaşayan Aleksander adlı 11 yaşındaki çocuğun hikayesini anlatıyor. Aleksander başına gelen bu korkunç olayları ailesine anlattığında onlardan çok az ilgi görünce, kötü şeylerin sadece kendisinin mi başına geldiğini merak etmeye başlar. Daha sonra anne ve babasıyla birlikte kardeşlerinin de hayatlarının en korkunç gününü geçirdiklerini öğrenecektir.
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