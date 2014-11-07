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Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

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Fragmanlar


Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Disney’in Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün isimli filmi, saçına yapışan bir sakız ile başlayan ardından felaketlerin geldiği, hayatının en kötü gününü yaşayan Aleksander adlı 11 yaşındaki çocuğun hikayesini anlatıyor. Aleksander başına gelen bu korkunç olayları ailesine anlattığında onlardan çok az ilgi görünce, kötü şeylerin sadece kendisinin mi başına geldiğini merak etmeye başlar. Daha sonra anne ve babasıyla birlikte kardeşlerinin de hayatlarının en korkunç gününü geçirdiklerini öğrenecektir.

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Yorumlar
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